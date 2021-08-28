Участок дороги в сторону терминала В аэропорта Шереметьево перекрыли из-за ДТП

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В аэропорта Шереметьево временно перекрыт из-за дорожной аварии с грузовиком. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Химках временно перекрыт участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В в связи с повреждением конструкции путепровода в результате ДТП. Грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение", - говорится в сообщении

Последствия аварии устраняются.