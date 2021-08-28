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В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек

Среди пострадавших два ребенка

ТАСС, 28 августа. Авария с шестью пострадавшими, в числе которых два ребенка, произошла в субботу на трассе в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двое детей", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, авария произошла в субботу на 76-м км трассы Р-158 в Арзамасском районе Нижегородской области. На данный момент устанавливаются подробности ДТП.

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РоссияНижегородская область
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