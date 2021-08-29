В Шереметьево при транспортировке на рейс задержали неадекватного пассажира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчину задержали при транспортировке пассажиров на рейс сообщением Москва - Симферополь в аэропорту Шереметьево из-за неадекватного поведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"29 августа в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация, что в автобусе при транспортировке пассажиров на рейс сообщением Москва - Симферополь требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения пассажира. Прибывшие на место полицейские установили, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть гражданина 1978 года рождения. Признаков алкогольного опьянения не выявлено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении поставьте 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".