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На Ставрополье погибли пять человек в результате столкновения четырех автомобилей

В аварии также пострадали два человека

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Столкновение трех легковых машин и грузовика произошло в Георгиевском городском округе Ставрополья. В результате аварии пять человек погибли, два пострадали, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, к сожалению, пять человек погибли, все погибшие взрослые. Пострадавшие (ребенок и взрослый) доставлены в ЦРБ города Георгиевск", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, авария произошла на региональной дороге Минеральные Воды - Кочубей в районе села Подгорное. На месте происшествия организовано реверсивное движение, дорога не перекрывалась. К ликвидации последствий аварии привлечены 11 человек и пять единиц техники.

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