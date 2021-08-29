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В Хорватии назвали основную версию причины взрыва автомобиля

Правоохранительные органы считают, что взрыв спровоцировала находившаяся внутри женщина

ЗАГРЕБ, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Хорватии, расследующие произошедший в субботу взрыв автомобиля на одной из парковок в населенном пункте Брестовац в восточной части страны, считают основной версией случившегося действия находившейся в машине женщины. Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение HRT 1.

По данным телеканала, в момент инцидента в автомобиле находилась 57-летняя женщина, которая, по версии полиции, сама привела в действие взрывное устройство, в результате чего от полученных ранений умерла. О мотивах погибшей, происхождении взрывчатки, других жертвах или пострадавших не сообщается.

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