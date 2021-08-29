Ураган "Ида" достиг побережья штата Луизиана

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ураган четвертой категории "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в воскресенье на побережье Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По данным метеорологов, скорость ветра в пределах урагана достигает 67 м/с. Ранее американские телекомпании отмечали, что "Ида" может усилиться до пятой категории, когда скорость ветра в пределах урагана превысит 70 м/с.

По данным портала PowerOutage.US, более 117 тыс. жителей американского штата Луизиана испытывают перебои с подачей электроэнергии. Без электричества на территории штата остаются на данный момент по меньшей мере 117 470 потребителей. Преимущественно перебои с подачей наблюдаются в Луизиане на побережье Мексиканского залива.

Представители местного оператора электросетей Energy Louisiana предупреждают, что подтопления и обрывы линий электропередачи могут грозить тем, что полностью восстановить подачу энергии на территории штата не получится даже после того, как стихия минует. "Жители районов, которые пострадают в большей степени, могут испытывать перебои с электричеством на протяжении нескольких недель", - цитирует телекомпания CNN представителя оператора электросетей.

Атмосферное явление достигло побережья Луизианы спустя ровно 16 лет после того, как на штат обрушился ураган "Катрина", унесший жизни более 1,8 тыс. человек. Как предупредил в субботу губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия. Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 км.