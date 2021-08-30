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ФСБ пресекла распространение жителем Крыма экстремистских постов

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли распространение жителем Крыма в интернете материалов экстремистской направленности, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.

"Установлено, что 38-летний гражданин с помощью сети Интернет разместил в одной их социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к осуществлению насильственных действий (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей".

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