Вице-губернатор Кубани заявил, что курорты полностью восстановили после подтоплений

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Курортные территории Краснодарского края восстановили после подтоплений, которые прошли в регионе в середине августа. Все курорты работают в штатном режиме, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Вице-губернатор: курортный сезон на Кубани сорван не будет, несмотря на ограничения

В середине августа Краснодарский край накрыл мезоциклон. Он стал причиной подтоплений в ряде муниципалитетов региона, в том числе на курортах. Всего повредило более 20 туробъектов, из которых эвакуировали постояльцев.

"Наработанный опыт команды, профессионализм позволили быстро устранить все последствия. На сегодняшний день все курортные территории живут в штатном режиме", - сказал Руппель.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате подтопило более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.