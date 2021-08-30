Облсуд оставил в силе приговор экс-главе саратовского ГУ МЧС за превышение полномочий

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Саратовский областной суд рассмотрел жалобу на приговор по делу о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов в отношении бывшего главы ГУ МЧС по региону Игоря Качева, которого приговорили к двум годам в колонии-поселении, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен без изменений", - сообщили в суде.

Качева задержали в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера в 2018 году. По решению суда его отстранили от должности, позже следователи предъявили ему обвинение в превышении полномочий при заключении госконтрактов. Волжский районный суд Саратова вынес Качеву оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, однако решение обжаловали, а приговор - отменили. После этого Качева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Качев с 1991 года работал пожарным в 18-й военизированной пожарной части по охране ОАО "Саратовский авиационный завод", в 2012-м занял должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Саратовской области, с сентября 2013 года занимал пост начальника регионального ГУ МЧС. Награжден медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".