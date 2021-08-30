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Пассажирский автобус врезался в столб на главной площади Воронежа

Пострадал один человек

ВОРОНЕЖ, 30 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус врезался в столб на площади Ленина в Воронеже, пострадала одна пассажирка, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"На площади Ленина, 7 водителю маршрутного автобуса стало плохо, из-за чего он допустил наезд автобуса на столб. В результате ДТП травмы получила женщина - пассажир автобуса. Экипаж ДПС работает на месте", - сообщила Куликова.

Она уточнила, что ДТП произошло в 09:35 мск 30 августа, за рулем автобуса, следовавшего по маршруту №5а, находился мужчина 1976 года рождения.

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