Суд в Дагестане продлил арест экс-главе Минтуризма региона по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы продлил арест на три месяца бывшему руководителю министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Расулу Ибрагимову, арестованному по делу о мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 26 ноября, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского суда Махачкалы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Расула Ибрагимова сроком до 26 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана Сергей Меликов уволил временно исполняющего обязанности министра туризма региона Ибрагимова, арестованного по делу о создании преступной группы.

Ибрагимова задержали 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги предназначались для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.