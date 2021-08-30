Три человека пострадали при столкновении трех легковых машин на востоке Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Три легковые машины столкнулись на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома 86. "По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki двигалась по шоссе Энтузиастов во второй полосе движения и в момент правого поворота не уступила двигающемуся в попутном направлении водителю автомобиля такси Kia Rio, после чего Kia отбросило на припаркованный Jeep Grand Cherokee. В результате аварии пострадали три женщины", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что пострадали водитель и две пассажирки автомобиля Suzuki, по предварительным данным, их госпитализировали с несерьезными травмами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Ограничений в движении транспорта на данном участке нет.