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Машина скорой помощи, пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы

ДТП произошло на пересечении улицы Обручева и Профсоюзной, информация о пострадавших устанавливается

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей, машина скорой помощи и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении улицы Обручева и Профсоюзной произошло ДТП с участием семи транспортных средств - пяти легковых автомобилей, машины скорой помощи и мотоцикла. Информация о пострадавших устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В официальном телеграм-канале департамента транспорта Москвы говорится, что движение на улице Обручева в сторону Ленинского проспекта в связи с ДТП в районе дома 86 на Профсоюзной улице затруднено.

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