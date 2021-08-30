Машина скорой помощи, пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей, машина скорой помощи и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении улицы Обручева и Профсоюзной произошло ДТП с участием семи транспортных средств - пяти легковых автомобилей, машины скорой помощи и мотоцикла. Информация о пострадавших устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В официальном телеграм-канале департамента транспорта Москвы говорится, что движение на улице Обручева в сторону Ленинского проспекта в связи с ДТП в районе дома 86 на Профсоюзной улице затруднено.