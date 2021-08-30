Решение о признании недействительным договора Дрожжиной с семьей Баталова вступило в силу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу актрисы Натальи Дрожжиной, которая просила отменить решение Замоскворецкого суда Москвы о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции Мосгорсуда.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 28 апреля 2021 года по иску Натальи Дрожжиной к Марии Баталовой о расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением, по иску первого заместителя прокурора ЦАО Москвы в интересах Марии Баталовой к Наталье Дрожжиной о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и применении последствий недействительности сделок", - сказала собеседница агентства.

В конце апреля Замоскворецкий суд по просьбе столичной прокуратуры признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой с Натальей Дрожжиной. Предметом договора является нежилое помещение по адресу: г. Москва, улица Серафимовича, а также двухкомнатная квартира по адресу: г. Москва, улица 1-й Самотечный переулок. Также суд признал недействительным договор, предметом которого является 1/3 доля квартиры в центре Москвы в том же доме, где расположена актерская мастерская.

Гражданское дело по иску прокурора ЦАО Москвы к Дрожжиной о признании договора недействительным было объединено в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания. По факту мошенничества с имуществом народного артиста Алексея Баталова ГСУ СК по Москве расследует уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Народный артист Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года.