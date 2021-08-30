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Более 113 тыс. человек оказались в зоне бедствия на северо-западе Китая из-за наводнений

Сложная ситуация сложилась в районе города Анькан, где выпало около 172 мм осадков

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 113 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Шэньси на северо-западе Китая в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.

По его сведениям, сложная ситуация сложилась в районе города Анькан, где выпало около 172 мм осадков. Как уточнили местные власти, проводится массовая эвакуация жителей: в общей сложности пришлось переместить около 24 тыс. человек.

Правительство КНР еще не оценило масштаб ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Согласно данным полиции, пострадали некоторые объекты инфраструктуры и посевные площади. Как прогнозируют китайские метеорологи, во вторник в этом регионе по-прежнему ожидаются сильные дожди.

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