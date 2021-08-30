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Два человека погибли при лобовом столкновении двух машин в Подмосковье

Еще двое человек пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли два человека, еще двое пострадали, в том числе ребенок. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 30-м км автодороги А-108 в 17:30 произошло ДТП. Легковой автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Фольцваген".

По предварительной информации, водитель и пассажир Chevrolet погибли, еще двое пассажиров в тяжелом состоянии госпитализированы, среди них несовершеннолетняя девочка", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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