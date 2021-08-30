В двух СИЗО Москвы при обысках изъяли переписку участников ячейки АУЕ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в ходе обысков в рамках дела о создании ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ ("Арестантское уголовное единство", запрещено на территории РФ) изъяли в СИЗО "Матросская Тишина" и СИЗО-3 переписку ее участников и другие запрещенные предметы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"В понедельник, 30 августа, сотрудники ФСИН, ФСБ России, ГСУ СК по Москве при поддержке подразделений специального назначения УФСИН России по Москве провели обыски в столичных СИЗО-1 и СИЗО-3, во время которых изъяли значительное количество нелегальной переписки участников АУЕ и другие запрещенные предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности", - сообщили во ФСИН.

В ведомстве уточнили, что в СИЗО-1 ("Матросская Тишина") и СИЗО-3 сотрудники Главного оперативного управления и управления собственной безопасности ФСИН выявили заключенных, входящих в движение АУЕ. "Собрана необходимая доказательная база, получены сведения о структуре ячейки, установлен лидер и источники финансирования со свободы", - сообщили во ФСИН.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности") и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). Как отметила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, криминальные авторитеты, в том числе содержащиеся в "Матросской Тишине", не позднее июня 2020 года организовали ячейку АУЕ, "пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Движение АУЕ было признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда от 17 августа 2020 года. Ранее ФСИН России предупреждала, что в связи со вступлением в законную силу данного решения участие лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, в деятельности данной организации будет пресекаться в соответствии с нормами действующего законодательства.