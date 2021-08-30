Причиной смерти футболиста на игре в Калининграде могла стать остановка сердца

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Причиной смерти 23-летнего вратаря одной из футбольных команд во время тренировочного матча в Калининграде 28 августа могла стать остановка сердца. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"По предварительной версии, причиной смерти футболиста стала рефлекторная остановка сердца", - сказал источник ТАСС, сославшись на данные медицинской экспертизы, но подчеркнув, что это одна из версий.

В ходе тренировочной игры на стадионе "Балтика" между командами "Красная Звезда" из Советска и "Балтика-М" из Калининграда умер вратарь команды из Советска Александр Шишмарев. По предварительной версии, он столкнулся с игроком команды-соперника и, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, умер на футбольном поле. Ранее президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, у погибшего запал язык, и он задохнулся.

Региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В ее рамках следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль прокуратурой области.