В Северной Осетии в ДТП погибли три человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в ДТП в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло на перекрестке улиц Иристонская и Мичурина с участием мотоциклиста и автомашины ВАЗ-2109. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и руководство МВД и УГИБДД республики.

"В результате столкновения от полученных травм погибли водитель мотоцикла и два пассажира автомобиля ВАЗ-2109 - 34-летняя женщина и восьмилетний ребенок", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.