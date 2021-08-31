В Приамурье остаются подтопленными 15 населенных пунктов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. В 15 населенных пунктах Амурской области остаются подтопленными семь домов и 250 приусадебных участков, сообщила во вторник пресс-служба главка МЧС по региону.

"За прошедшие сутки от воды освободились три жилых дома и 57 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтоплены семь жилых домов. На территории 15 населенных пунктов Приамурья остаются подтопленными 250 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Больше всего приусадебных участков затоплено в селе Владимировка Благовещенского района - 127, в Волкове - четыре, в Усть-Ивановке - два. Частично подтоплено 10 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются два населенных пункта - село Александровка Зейского района и село Высокое Михайловского района.

По информации правительства Амурской области, водность Амура и Зеи остается повышенной, неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не зафиксировано. В ближайшие двое суток на участке верхнего Амура продолжится спад уровней воды на 30-50 см, от города Благовещенска до села Иннокентьевка сохранится тенденция подъема на 10-30 см.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.