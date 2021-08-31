В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга приблизился к предельной отметке

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенга в Улан-Удэ приблизился к предельной отметке, до выхода воды на пойму осталось 4 см. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Гидрологическая обстановка остается тревожной. Вчера вечером уровень воды в Селенге составлял 222 см, сегодня утром поднялся до 226 см (выход на пойму при уровне 230 см)", - сообщили в пресс-службе.

В минувшие выходные "большая вода" пришла по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе, на юге региона. Власти Улан-Удэ ожидают, что в ближайшие дни уровень воды будет подниматься и в столице Бурятии.

"Прошли дожди, и вот эта волна сначала обрушилась на Наушки, Хоронхой, и по законам природы вода все равно покатится на город. Уровень воды будет подниматься, - сказал на заседании оперштаба мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Самый большой уровень воды в этом году был зафиксирован 14 августа - до 243 см, у нас было подтопление ряда подворий и домов. Надо готовиться к подъему воды, я призываю жителей собрать вещи, остатки урожая, все ценное поднять повыше и готовиться к возможной эвакуации".

В настоящее время городские власти переносят пункты временного размещения из школ в гостиницы, детские загородные лагеря и общежития. Мэр дал поручения структурным подразделениям по дополнительной отсыпке низменных участков, организации подворового обхода, обработке подтопленных участков.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в последние годы на территории республики, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в Байкал, наблюдаются обильные осадки.