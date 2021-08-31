Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на трассе в Подмосковье, пострадали два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 06:47 на 49-м км автодороги М-9 "Балтия" произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей марок "ВИС" и Nissan, после чего машина "ВИС" загорелась. В результате ДТП пострадали и обратились за медицинской помощью два человека", - сказал собеседник агентства.

Движение автотранспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.