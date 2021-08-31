Число пострадавших в массовом ДТП со скорой и мотоциклом в Москве выросло до пяти

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения в понедельник в Москве скорой помощи, мотоцикла и четырех машин увеличилось с трех до пяти. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло 30 августа в 15:12 на Профсоюзной улице. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист. Предварительно, скорая ехала на красный свет и столкнулась с мотоциклом, от удара машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще четырьмя автомобилями.

"В результате ДТП пострадали и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в больницу фельдшер, врач подстанции и водитель, которые находились в автомобиле скорой помощи, а также водитель мотоцикла Harley-Davidson и его пассажирка", - сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что врач получил ушиб грудной клетки, водитель - растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Мотоциклисту диагностировали закрытый перелом руки со смещением, ушибы, ссадины коленных суставов и левого бедра, а пассажирке - ссадины и ушибы мягких тканей. Пострадавшие, кроме фельдшера скорой помощи, после оказания медицинской помощи отпущены. Полиция проводит проверку по факту ДТП.