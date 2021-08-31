Пограничники задержали табачного контрабандиста в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали в Ростовской области нарушителя, пытавшегося незаконно перевезти в Украину табачную продукцию. При задержании мужчина оказал сопротивление и протаранил автомобиль пограничников, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе погрануправления по Ростовской области.

"На северной окраине города Донецк Ростовской области пограничный наряд задержал гражданина России, которому подельники с сопредельной территории перебросили 9 тыс. пачек сигарет (Marlboro). Правонарушитель при задержании попытался скрыться на автомобиле марки ВАЗ-2112, не выполнив законные требования пограничного наряда и протаранив пограничный автомобиль", - говорится в сообщении.

Табачная продукция, стоимость которой, по предварительным данным, оценена в 1,5 млн рублей, а также автомобиль изъяты. В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 18.7 КоАП РФ ("Неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ"). В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), проводится проверка. Задержанный также может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда табачных изделий").