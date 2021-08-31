СК России возбудил уголовные дела по фактам ранения трех жителей Донбасса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам ранения двух детей и мужчины украинскими силовиками при обстреле Донбасса. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

28 августа 2021 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки. В результате были ранены мальчик 10 лет и девочка восьми лет. 29 августа в результате артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими Петровского района Донецка получил ранения мирный житель 59 лет.

"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что прицельные обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу местных жителей. "Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - предупредили в СК.