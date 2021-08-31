СК возбудил дело по факту осквернения мемориала подростками в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих подростков, которые на распространившемся в соцсетях видео прикурили сигареты от Вечного огня на мемориале павшим в годы гражданской войны в Севастополе, сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во взаимодействии с органами МВД личности злоумышленников удалось усстановить. "Ими оказались несовершеннолетние жители Севастополя в возрасте 16 лет, являющиеся учениками местных образовательных учреждений. <…> Проведен ряд неотложных следственных действий - с участием законных представителей и соблюдением всех процессуальных норм допрошены подозреваемые, их родители, проведен осмотр места происшествия, на фигурантов уголовного дела собран характеризующий материал, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись. В ближайшее время будут назначены соответствующие экспертизы видеозаписи с целью установления в действиях несовершеннолетних признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ", - говорится в сообщении.

Также в рамках расследования уголовного дела дадут принципиальную правовую оценку действиям подростков, обстановке и воспитательному процессу в их семьях и учреждениях, где они обучаются.

Мемориал открыли 22 апреля 2021 года. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и Вечный огонь на берегу Карантинной бухты неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.