В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Центральном районе Волгограда. В результате ДТП госпитализированы четыре человека, включая троих детей, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, 28-летняя женщина на LADA Priora, двигаясь по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского района, при развороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 14-летняя, четырехлетний и семимесячная пассажиры автомобиля LADA Priora, а также 31-летняя пассажирка иномарки госпитализированы", - говорится в сообщении.

Трое детей госпитализированы в нейрохирургическое отделение 7-й больницы Волгограда. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, уточнили ТАСС в областном комитете здравоохранения.