В Кяхтинском районе Бурятии подтопленными из-за паводка остаются 92 дома и 214 подворий

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге в Кяхтинском районе Бурятии снижается, подтопленными остаются 92 дома и более 200 подворий. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"В поселке Наушки на 31 августа наблюдается снижение уровня воды реки Селенги на семь см. В Наушках подтопленными остаются 54 дома, в поселке Хоронхой - 38 домов", - сообщили в ведомстве.

В минувшие выходные "большая вода" пришла по Селенге [главный приток озера Байкал] с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе, на юге региона.

Кроме домов в Наушках подтопило 86 домовладений, в поселке Хоронхой - 111 придомовых территорий, в поселке Усть-Кяхта - 17. Также в Наушках наблюдается выход грунтовых вод в подпольях 125 домов.

"На территории подтопленных поселков оказывается помощь пострадавшему населению. Спасатели перевозят граждан, транспортируют груз, продовольствие, доставляют чистую питьевую воду", - пояснили в агентстве. Ранее сообщалось, что в трех населенных пунктах эвакуировали более 100 местных жителей, практически все они разместились у родственников. В ПВР пребывают пять человек.

По данным местных властей, подсчет ущерба и выплата компенсаций пострадавшим начнется после того, как спадет вода.