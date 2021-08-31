В Перу автобус упал в овраг

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в центре Перу. Об этом сообщила во вторник газета Gestion со ссылкой на главу дорожной полиции Мануэля Лосаду.

"Учитывая характеристики транспортного средства, внутри, по всей видимости, находилось 40-45 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно", - приводит его слова издание.

По данным полиции, автобус, следовавший из города Уануко в столицу, врезался в холм и затем упал в овраг. Предполагается, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем.