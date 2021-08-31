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Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД

После столкновения одна машина перевернулась

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Три машины столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Пострадали два человека, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"На 48-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех транспортных средств. После столкновения одна машина перевернулась. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение автотранспорта на данном участке дороге затруднено. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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