Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Три машины столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Пострадали два человека, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"На 48-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех транспортных средств. После столкновения одна машина перевернулась. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение автотранспорта на данном участке дороге затруднено. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.