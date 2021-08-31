Дело о превышении полномочий возбудили в отношении трех сотрудников ростовского ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников ГИБДД в Ростовской области подозреваются в превышении должностных полномочий за несоставление материалов об административных нарушениях, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому району. <...> Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Подстрекательство к превышению должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате действий подозреваемых не были привлечены к ответственности лица, находившиеся за рулем в нетрезвом виде. "В 2020-2021 годах подозреваемые, превысив свои должностные полномочия, не составили материалы об административных правонарушениях, в результате чего не были привлечены к административной ответственности четыре лица, двое из которых за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России области также проводят проверку по факту возможных противоправных действий. "В настоящее время инспекторы дорожно-патрульной службы отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.