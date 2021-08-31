Суд продлил арест двум росгвардейцам по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы продлил арест до ноября двум сотрудникам дагестанского управления Росгвардии, обвиняемым в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана Муслиновича и Курбана Сулеймана Муслиновича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сроком на три месяца, а всего до восьми месяцев, до 3 ноября этого года", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, по версии следствия, 6 февраля два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. В МВД по республике ранее рассказали, что инцидент произошел вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".