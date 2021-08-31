СМИ: число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 29

ТАСС, 31 августа. Число погибших в результате падения автобуса в овраг в центральной части Перу увеличилось до 29. Об этом во вторник сообщило государственное информационное агентство Andina со ссылкой на управление наземных перевозок людей, грузов и товаров.

Как заявили в управлении, согласно данным системы GPS, автобус двигался с превышением скорости. В полиции сообщили, что спасательная операция продолжится целый день из-за затрудненного доступа к месту аварии.

Ранее во вторник газета Gestion со ссылкой на главу дорожной полиции Мануэля Лосаду информировала о 17 погибших в этом ДТП. Автобус, следовавший из города Уануко в столицу, врезался в холм и затем упал в овраг. Предполагается, что водитель транспортного средства уснул за рулем. В автобусе могли находиться до 45 человек.