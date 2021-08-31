{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девочка в Петербурге ранила ножом полицейского, который пытался ее спасти

Сейчас с ребенком работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних, а сотруднику оказана первая помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полицейский в Санкт-Петербурге получил ранение в шею при спасении 13-летней девочки. Она оказала сопротивление при попытке забрать ее в учреждение для детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию Выборгского района Петербурга поступило заявление от органов опеки об оказании содействия для доставления девочки из квартиры в учреждение для детей, лишившихся родителей. Решение об определении туда подростка было принято в связи со смертью матери.

Как рассказали в пресс-службе, при попытке бегства от представителей органов опеки и сотрудников полиции девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, случайно нанесла полицейскому резанную рану шеи. Сейчас с ней работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Обвинение подало ходатайство об отмене экспертизы казармы ВДВ, рухнувшей в Омске
Обрушение произошло в 2015 году
Читать полностью