Девочка в Петербурге ранила ножом полицейского, который пытался ее спасти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полицейский в Санкт-Петербурге получил ранение в шею при спасении 13-летней девочки. Она оказала сопротивление при попытке забрать ее в учреждение для детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию Выборгского района Петербурга поступило заявление от органов опеки об оказании содействия для доставления девочки из квартиры в учреждение для детей, лишившихся родителей. Решение об определении туда подростка было принято в связи со смертью матери.

Как рассказали в пресс-службе, при попытке бегства от представителей органов опеки и сотрудников полиции девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, случайно нанесла полицейскому резанную рану шеи. Сейчас с ней работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.