В Приамурье подтопленными остаются шесть домов и 215 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Шесть жилых домов и 215 приусадебных участков продолжают быть подтопленными в Амурской области. За сутки вода ушла с территории одного дома и освободила 35 приусадебных участков, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

"За прошедшие сутки от воды освободились один жилой дом и 35 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтопленными шесть жилых домов. На территории 13 населенных пунктов Приамурья остаются подтопленными 215 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Частично подтоплено 11 участков автомобильных дорог в Зейском, Серышевском, Михайловском, Архаринском, Мазановском, Магдагачинском районах. Без автомобильного сообщения продолжают оставаться село Александровка Зейского района и село Высокое Михайловского района.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, в регионе специалисты проверили и согласовали 100% документов от пострадавших от паводка жителей региона на получение региональных компенсационных выплат. Всего пострадавшими признаны более 1,2 тыс. домов. Размер субсидий из регионального бюджета составляет более 42 млн рублей.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.