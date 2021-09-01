Уголовное дело о незаконной организации азартных игр возбудили в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр в административном здании города Ангарск Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ - "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По версии следствия, несколько жителей Ангарска проводили азартные игры с использованием игровых автоматов в административном здании в одном из кварталов города. В ходе осмотра следователи СК и сотрудники полиции изъяли около 20 игровых автоматов с купюроприемниками, денежные средства в сумме чуть более 100 тыс. рублей, а также иностранную валюту.

Уже установлены администраторы заведения. Правоохранители выявляют организатора азартных игр.