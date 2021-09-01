Количество подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае увеличилось до 57

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень Амура продолжает подниматься на участке ниже Хабаровска, в зону паводка попало 57 населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"По состоянию на утро 1 сентября 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием паводка находятся 57 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 35 жилых домов, 195 приусадебных участков, 1 660 дачных участков, 497 земельных участков и 87 участков дорог", - говорится в сообщении. Накануне подтопления отмечались в 52 населенных пунктах.

В настоящее время гребень паводка смещается от села Малмыж в сторону Комсомольска-на-Амуре. В городе постоянно проверяют состояние дамб. В некоторых низких местах откачивают скопившиеся грунтовые или дождевые воды с помощью насосов, мотопомп, пожарно-спасательной техники. Из ливневых коллекторов вода откачивается стационарными насосными группами. В городе вода зашла на территорию 161 дачного и 53 приусадебных участков.

У Хабаровска уровень Амура снижается. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный река отступает, однако из-за разлива множества проток подойти к дачным участкам невозможно. В зоне паводка по-прежнему остаются около 1,4 тыс. дач. В самом городе подтоплен один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков внутригородских автодорог. В Хабаровском районе паводковая обстановка улучшается. За минувшие сутки от воды освободились два жилых дома в селе Корсаково-2, на которое приходится наибольшее количество пострадавших от воды домов.

Подтопления также отмечаются в Комсомольском, Амурском и Ульчском районах. В Нанайском районе спасатели МЧС России продолжают обеспечивать транспортную доступность в отрезанных водой участках сел, где затоплены дороги. На лодках они перевезли более 140 человек. "В День знаний, 1 сентября, роль спасателей оказалась еще значимее. Сотрудники МЧС России стали проводниками сельских ребят к наукам и организовали доставку школьников в учебные заведения", - говорится в сообщении.

В Нанайском районе в 15 населенных пунктах подтоплены свыше 30 дворов, более сотни полей и пастбищ, 31 участок внутрипоселковых автодорог и два участка межпоселковых дорог между поселениями Дубовый Мыс и Гасси и между селами Найхин и Даерга.