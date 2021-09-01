Смог от природных пожаров в Свердловской области продержится до следующей недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Смог от природных пожаров продержится в Свердловской области до следующей недели, сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре.

"Длительное время на территории области из соседних регионов [идет дым], горят природные пожары. Ветер пока юго-восточный. Через несколько дней пройдут дожди, особенно на той неделе дожди должны быть, думаем, что ситуация станет гораздо лучше", - сказали в гидрометцентре.

В Свердловской области действуют 37 природных пожаров на площади 7 213,9 га, из них локализованы 28 на площади 6 786,3 га. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (3 995 га), Первоуральского городского округа (1 625 га).