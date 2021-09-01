В Орловской области возбудили дело по факту казней мирных жителей нацистами в годы войны

ТАСС, 1 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное по факту казней мирных жителей нацистами в годы Великой Отечественной войны в Орловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проведена доследственная проверка на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов. По ее результатам по фактам расстрела мирных жителей возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места расстрела людей в лесном массиве вблизи деревни Пешково Знаменского района Орловской области обнаружены и изъяты 28 человеческих скелетов с повреждениями костных останков, в том числе в виде огнестрельных ранений.

Как следует из архивных данных, в годы Великой Отечественной войны был создан немецкий карательный отряд, которым командовал сдавшийся в плен бывший офицер Красной армии по прозвищу Гетман. Вместе с ним в отряд вошли еще несколько бывших красноармейцев. Согласно полученной информации, они руководили расстрелами мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в 1942 году, среди которых были старики, женщины и дети.

Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцы убили свыше 80 тыс. мирных жителей - женщин, детей стариков. Свыше 200 тыс. человек были угнаны на каторгу в Германию.