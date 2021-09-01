Мосгорсуд проверит законность ареста и.о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 сентября рассмотрит жалобу на арест и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 7 сентября рассмотрит жалобу и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-западного таможенного управления ФТС РФ на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Дорогомиловский суд арестовал Розсыпало до 14 октября.

Ранее в СК РФ сообщили, что таможенник подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следствием установлено, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Реализуя задуманное, фигурант уголовного дела нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России и УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.