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Суд признал законным приговор трем молодым людям, облившим краской вход в Генпрокуратуру

Осужденным запретили выходить из дома в ночное время и посещать массовые мероприятия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оставил в силе приговор студентке журфака МГУ Ольге Мисик и двоим ее друзьям Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову, осужденным на ограничение свободы за незаконную акцию у здания Генпрокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на приговор, изменила его в части места отбывания наказания и мотивировочной части, в остальном оставила в силе", - сказала собеседница агентства.

Согласно приговору, осужденным запретили выходить из дома в ночное время и посещать массовые мероприятия. По данным следствия и суда, они в ночь на 8 августа облили краской вход в здание Генеральной прокуратуры и вывесили баннер оскорбительного содержания.

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