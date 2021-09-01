МВД в ходе рейда "Звезда Каспия" изъяло почти 200 кг наркотиков и задержало 224 человека

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов за 10 дней операции "Звезда Каспия" изъяли свыше 187 кг наркотиков, а также задержали 224 человека по подозрению в совершении наркопреступлений, восемь из них - иностранцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Обнаружено и изъято свыше 187 кг наркотических средств: около 148 кг марихуаны, 600 гр синтетических наркотиков, 700 гр героина, свыше 35 кг иных видов наркотиков и 2 кг психотропных веществ. По подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержаны 224 гражданина, из них восемь иностранных", - сказали в пресс-центре.

Всего, как отметили в МВД, в ходе операции выявили 241 наркопреступление, из них 52 - по фактам сбыта, 11 - совершенных в групповых формах, пять - связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих веществ. К административной ответственности привлекли 250 человек. Кроме того, задержано пятеро человек, которые находились в розыске за ранее совершенные преступления, связанные с незаконным распространением наркотиков.

Правоохранители в рамках операции выявили более 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, из них по фактам сбыта - 13, связанных с незаконным изготовлением взрывчатых веществ или взрывных устройств - восемь. "Изъято 77 единиц огнестрельного и 26 холодного оружия, 700 боеприпасов различного калибра, свыше 2 кг взрывчатых веществ и шесть взрывных устройств", - добавили в ведомстве.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Звезда Каспия - 2021" проходила с 9 по 18 августа. В ней принимали участие сотрудники МВД России, ФСБ, ФТС, Минобороны и Росгвардии. Операция, проходившая на территории республик Дагестана и Калмыкии, Ставропольского края, а также Волгоградской и Астраханской областей, направлена на выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в РФ через страны Каспийского бассейна. В целях пресечения попыток контрабандного ввоза наркотических средств и оружия осуществлено свыше 9 тыс. досмотровых мероприятий. Проверено около 18 тыс. транспортных средств и 176 объектов железнодорожного транспорта, обследовано шесть морских судов, а также 175 стоянок катеров и маломерных судов, прибывших из прикаспийских государств.