В результате стрельбы в школе в США умер ученик

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Ученик школы в городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина) умер от ранений, полученных при стрельбе в учебном заведении. Об этом сообщается в среду на странице местного полицейского управления в Twitter.

"Начальник [полиции] Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор", - указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в школе Уинстон-Салема произошла стрельба, при которой был ранен один учащийся. Все остальные ученики в безопасности. Информации о личности стрелявшего пока не поступало.