Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Омске увеличилось до восьми

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Восемь пассажиров маршрутки пострадали в Омске после опрокидывания микроавтобуса, в который врезался легковой автомобиль, сообщается в четверг на сайте УМВД по Омской области. Ранее Минздрав региона сообщал о семи пострадавших, двое из которых госпитализированы.

"В результате [ДТП] пострадали восемь человек. Три пассажира автобуса ГАЗ [девушка 2005 года рождения, молодые люди 2004 и 2001 годов рождения] госпитализированы. Еще пяти пассажирам (женщинам 1974 и 1981 годов рождения, девушкам 2002 и 2003 годов рождения, мужчине 1963 года рождения) назначено амбулаторное лечение. Водитель [столкнувшейся с микроавтобусом] иномарки осмотрен на месте происшествия и отпущен", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

В среду вечером легковой автомобиль, пересекая перекресток на красный свет, врезался в маршрутный микроавтобус, который от удара опрокинулся на бок. По первоначальным данным, в ДТП пострадали четыре человека, включая трех пассажиров маршрутки.

По факту ДТП областная прокуратура и полиция организовали проверки. Виновником ДТП является женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля. Она оштрафована за выезд на перекресток на красный свет светофора. Водителю маршрутки, в которой находились 12 пассажиров, выписан штраф за поворот налево или разворот в неположенном месте.