Троих безбилетников задержали после конфликта со стрельбой в автобусе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала троих молодых людей, которые отказались платить за поезд в автобусе и устроили конфликт со стрельбой из газового пистолета в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сейчас идут поиски еще одного злоумышленника, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские задержали и доставили в отдел полиции троих молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. На всех троих составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Личность и местонахождение четвертого участника конфликта устанавливает полиция с целью привлечения его к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в полицию обратилась 50-летняя кондуктор автобуса. У нее возник конфликт с четырьмя молодыми пассажирами, которые отказались платить за проезд. В споре на стороне кондуктора выступили другие пассажиры, и молодые люди покинули салон автобуса. Однако тут же попытались опять сесть в автобус, на что кондуктор заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего четверка безбилетников скрылась.

После задержания троих злоумышленников оказалось, что двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже к уголовной ответственности за кражу. Самый младший задержанный признался, что это именно он произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора. Также юноша пояснил, что, побоявшись наказания, выбросил пистолет, но согласился показать, куда именно. В данный момент пистолет найден и изъят.