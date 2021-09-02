Режим ЧС ввели в Апшеронском районе Кубани из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Апшеронском районе Краснодарского края из-за подтоплений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"С 06:00 2 сентября в городе Апшеронске введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 82 частных дома подтопило в результате сильных дождей, которые прошли в Апшеронском районе Краснодарского края. Развернут пункт временного размещения. "Оказалось подтоплено 217 придомовых территорий и 110 частных домов, куда вода зашла до отметки от 5 до 40 см. В подтопленных домах проживает 260 человек, в том числе 54 ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социально значимых объектов в зоне подтопления не оказалось. Всего во второй половине суток 1 сентября в Апшеронском районе выпал 51 мм осадков.

"Эвакуация населения не проводилась. На базе Дома культуры Апшеронска развернут пункт временного размещения вместимостью на 120 человек", - добавили в пресс-службе, отметив, что на данный момент осадки прекратились.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящий момент освобождено от воды 99 придомовых территорий, в том числе 59 частных домов, работы по откачке воды продолжаются.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней объявлено в Краснодарском крае с 1 по 3 сентября. В предстоящие сутки циклон продолжит оказывать основное воздействие на Черноморское побережье, где за 24 часа ожидается до 80 мм осадков, а также ветер с порывами до 15 м/с. До 3 сентября включительно действует экстренное предупреждение по обильному выпадению осадков.