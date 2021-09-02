Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит жалобу рэпера Гулиева на приговор по делу о ДТП

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 20 сентября рассмотрение жалобы на приговор рэперу Эльмину Гулиеву, осужденному на 4 года по уголовному делу об аварии на Остоженке.

"Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит апелляцию рэпера Гулиева на приговор Хамовнического суда Москвы", - сказали в пресс-службе суда.

Хамовнический суд 15 апреля приговорил Гулиева к 4 годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал 637 тысяч рублей компенсации морального и материального вреда по иску одной потерпевшей и еще почти 696 тысяч рублей - по иску другого. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым, который также заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода. Гулиев обвинялся по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды).