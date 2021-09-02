Следствие по делу MH17 предложило российским военным поделиться информацией

ГААГА, 2 сентября. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией по поводу предполагаемой доставки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" на Украину с территории РФ. Соответствующее обращение в четверг распространила полиция Нидерландов.

"Обращение сделано в рамках продолжающегося расследования и адресовано в особенности жителям российского города Курск", - отмечается в заявлении ССГ, в котором утверждается, что ЗРК "Бук" якобы был доставлен на украинскую территорию из Курска. "Российским военнослужащим, обладающими большими данными, такими как фотографии, видео, электронные письма и официальные документы, предлагается поделиться этой информацией с ССГ", - говорится в обращении.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.