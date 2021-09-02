Адвокат Уилана направил ходатайство в суд Мордовии о его выдаче США для отбытия наказания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты осужденного в России за шпионаж Пола Уилана направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдаче США для дальнейшего отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков.

"Мы направили новое ходатайство - на этот раз в Верховный суд Мордовии. Именно в этом регионе Уилан отбывает наказание. Верховный суд республики имеет право самостоятельно его рассмотреть, а может также передать в тот суд, в юрисдикции которого находится колония, где содержится мой подзащитный", - сказал он. Жеребенков не исключил, что с учетом наличия в материалах суда грифа "секретно" ходатайство могут передать в военный суд. "Пока дата заседания Верховного суда Мордовии по нашему ходатайству не назначена", - добавил адвокат.

Как сообщили ТАСС в Верховном суде Мордовии, пока это ходатайство не поступило.

Ранее защита Уилана подала ходатайство в Мосгорсуд о передаче Уилана США для дальнейшего отбытия наказания, однако столичный суд отказался рассматривать этот вопрос и отдал его на рассмотрение в суд Мордовии, где содержится осужденный.

Уилан, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.