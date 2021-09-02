Мосгорсуд отменил приговор экс-следователям, осужденным за взятку от адвоката Коврижкина

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям СК России Сергею Дубинскому и Андрею Тринёву, по жалобе которых был лишен статуса адвокат Алексей Коврижкин, позже участвовавший в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сергей Дубинский и Андрей Тринёв ранее были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Приговором Басманного районного суда Москвы им было назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 8 лет, оба фигуранта приговором суда были лишены специальных званий, им запретили работать в правоохранительных органах. Мосгорсуд отменил приговор в связи с процессуальными нарушениями и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера пресечения Сергею Дубинскому изменена на домашний арест, Андрей Тринёв остается под стражей", - сказали в пресс-службе.

Коврижкин был лишен статуса адвоката на два года за "консультации" с ФСБ с 29 октября по 16 ноября 2018 года тайком от своих доверителей, но дисциплинарное дело об участии в следственном эксперименте было прекращено "вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства". Одна из жалоб на Коврижкина в адвокатскую палату была подана адвокатом Владимиром Петропавловским от имени своего доверителя, экс-сотрудника СК Андрея Тринёва, еще 6 февраля, вторая - 1 октября прошлого года. В частности, он считал, что Коврижкин провоцировал следователей на дачу взятки, но с их стороны не было угроз и вымогательства. При этом Коврижкин настаивал, что он обратился к ФСБ за консультацией в связи с вымогательством у его доверителей денег следователями, а все оперативные мероприятия с его участием были согласованы с ними.

Взятка от Коврижкина

На Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринёв. Они оба были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Петропавловский утверждал, что Коврижкин по своей личной инициативе начал вести с Дубинским и Тринёвым беседы о деньгах и записывать эти разговоры, сам договаривался и называл суммы, а следователи денег не просили. При рассмотрении жалобы на Коврижкина квалификационная комиссия не нашла нарушений. Бывшие следователи, подавшие жалобу, не согласились с этим решением и направили отзыв в Совет палаты.

Позже Коврижкин защищал экс-полицейского Игоря Ляховца - ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Он прекратил свое участие в деле бывшего сотрудника МВД после лишения статуса.